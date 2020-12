Moviola Inter-Shakhtar Donetsk: recupero quasi raddoppiato, non basta

Inter-Shakhtar Donetsk moviola

Inter-Shakhtar Donetsk ha avuto Slavko Vincic come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sesta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione slovena, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SHAKHTAR DONETSK, PRIMO TEMPO – Slavko Vincic voto 6.5. Poco da dire sull’operato arbitrale, di certo non è colpa sua se l’Inter ha pareggiato ed è arrivata ultima nel girone. Dopo sei minuti buona la posizione di Nicolò Barella che avvia l’azione della traversa di Lautaro Martinez. Al 29′ Vitao entra da dietro su Romelu Lukaku, il difensore brasiliano prende il giallo e gli va anche bene. L’ammonizione arriva pure per Roberto Gagliardini che protesta: era diffidato, salterà la prossima partita in competizioni UEFA (non in questa stagione). Al riposo dopo un minuto di recupero.

MOVIOLA INTER-SHAKHTAR DONETSK, SECONDO TEMPO – Al 63′ Anatoliy Trubin, migliore in campo per distacco e non solo dello Shakhtar Donetsk, esce coi pugni e anticipa Barella. Il contrasto successivo non può essere considerato falloso. Incredibile quello che succede all’89’, quando Romelu Lukaku blocca un colpo di testa di Alexis Sanchez destinato in porta. Non è sicuro al 100% che sarebbe stato gol, perché c’era il solito Trubin già pronto al tuffo, ma è l’emblema della partita ed era pure fuorigioco. Quattro minuti di recupero, diventano sette e quaranta per le infinite perdite di tempo degli ucraini. Su una di queste prendono il giallo Antonio Conte prima e Luis Castro poi, entrambi per proteste. Il fischio finale di Vincic, che condanna l’Inter all’ultimo posto, arriva subito dopo aver fischiato un fallo in attacco. Non è ben chiaro cosa abbia visto di falloso, ma in ogni caso ancora una volta l’Inter non era riuscita ad arrivare al tiro in porta.