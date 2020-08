Moviola Inter-Shakhtar Donetsk: Marciniak, quanti falli! Tutto buono sui gol

Inter-Shakhtar Donetsk ha avuto Szymon Marciniak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per le semifinali di UEFA Europa League 2019-2020 e finito 5-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SHAKHTAR DONETSK – Szymon Marciniak voto 6. Tutto molto tranquillo, sorprende solo una cosa: ventuno falli fischiati all’Inter, solo tre allo Shakhtar Donetsk. Dopo una decina di minuti rischia il giallo Nicolò Barella, che scaglia lontano il pallone dopo un intervento irregolare di un compagno. Al 26′ Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio si mangiano il raddoppio, poi Lautaro Martinez manda sull’esterno rete: è lui in fuorigioco, non i primi due. Poco dopo intervento duro di Diego Godin, ma sul pallone: viene fischiato fallo, poteva lasciar correre. A inizio ripresa sbraccia Junior Moraes ancora su Godin, Marciniak dà al solito punizione allo Shakhtar Donetsk per una trattenuta precedente ma anche qui ci sono forti dubbi. Un rinvio di Alessandro Bastoni prende in pieno la mano di Roberto Gagliardini: non può mai essere rigore. Sul 2-0 di Danilo D’Ambrosio ininfluente la posizione di Godin, in fuorigioco ma che non ostacola né Andriy Pyatov né altri avversari. Regolare anche il primo dei due gol di Lukaku, tenuto in gioco da Serhiy Kryvtsov e Marcos Antonio sull’assist di Lautaro Martinez. Inter-Shakhtar Donetsk è a senso unico tanto che l’ultimo episodio da moviola, un palo a porta vuota di Sebastiano Esposito, ha un fuorigioco dubbio (segnalato a fine azione) che comunque cambia ben poco.