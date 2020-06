Moviola Inter-Sassuolo: Massa vede bene su rigori, gol ed espulsione

Condividi questo articolo

Inter-Sassuolo ha avuto Davide Massa come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 3-3, con la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SASSUOLO – Davide Massa voto 7. Tante cose discusse ma alla fine le decisioni prese sono corrette. Al 14′ chiede una punizione dal limite Rogério, ma è lui a tirare sul braccio di Andrea Ranocchia. Al 21′ protesta il Sassuolo per un fallo di Alessandro Bastoni su Domenico Berardi sempre ai venti metri, ma l’azione prosegue e i neroverdi tirano in porta: giusto dare vantaggio. Netto il rigore che porta al pareggio dell’Inter, Jérémie Boga calcia Milan Skriniar anziché il pallone. Ripresa di Inter-Sassuolo che ha tutti gli episodi da moviola condensati nell’ultimo quarto d’ora. Al 76′ cross di Mert Muldur che impatta sul braccio di Ashley Young: Massa lascia proseguire e il VAR non interviene. Il tocco col braccio è evidente, ma dietro al corpo e senza che sia “colposo” né tantomeno “volontario”. Nulla da eccepire, invece, quando con gli stessi protagonisti il rigore al Sassuolo arriva: ingenuità inaccettabile di Young, uguale al fallo di Boga per l’1-1. L’Inter farebbe gol con Romelu Lukaku, ma è in fuorigioco sul tiro di Lautaro Martinez respinto da Andrea Consigli (84′). Regolari, invece, le posizioni di Borja Valero e Giangiacomo Magnani su 3-2 e 3-3. Al 93′ Massa espelle Milan Skriniar per doppia ammonizione: follia totale del difensore che, già ammonito e a partita ormai finita, falcia il connazionale Lukas Haraslin a palla scaricata.