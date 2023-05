Moviola Inter-Sassuolo: Marcenaro si perde tanti gialli, uno doppio

Inter-Sassuolo ha avuto Marcenaro come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 4-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Genova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SASSUOLO, PRIMO TEMPO – Matteo Marcenaro voto 5.5. Lascia un po’ a desiderare la gestione dei cartellini. Chiede rigore già al 3′ Davide Frattesi, ma l’uscita di Samir Handanovic è corretta. Il VAR gli arriva in soccorso all’11’, quando il Sassuolo si illude di essere passato in vantaggio. Sull’apertura di Maxime Lopez c’è Armand Laurienté in fuorigioco, oltre la linea dell’Inter, poi fa lui il cross per il gol di Domenico Berardi. Ci vuole un po’ per annullarlo, mentre l’assistente alza (giustamente) subito la bandierina dopo che segna Joaquin Correa per un precedente fuorigioco di Federico Dimarco. Al 27′ primo graziato: Matheus Henrique, coi tacchetti su Marcelo Brozovic senza giallo. Che arriva alla mezz’ora per Grégoire Defrel che placca Henrikh Mkhitaryan in contropiede. Protesta Ruan Tressoldi sul nulla dopo l’1-0 di Romelu Lukaku, ammonito pure lui.

MOVIOLA INTER-SASSUOLO, SECONDO TEMPO – Lukaku al 57′ scende centralmente, Tressoldi lo ferma: manca un evidente secondo giallo. E gli va pure male, perché il disastroso difensore brasiliano subito dopo devia il tiro di Lautaro Martinez a tre minuti dall’autogol. Sull’argentino Matheus Henrique va abbastanza duro al 66′, il giallo arriva ma doveva essere ammonito nel primo tempo. Cartellini anche a due giocatori dell’Inter, Stefan de Vrij protesta molto per un contrasto con Andrea Pinamonti mentre Brozovic arriva in ritardo su Berardi. Quest’ultimo ferma Roberto Gagliardini a inizio recupero: niente cartellino nemmeno qui. E al 94′ particolare episodio: fallo (netto) di Gagliardini su Nedim Bajrami, arbitro e assistente danno punizione all’Inter ma poi arriva la correzione (senza ammonizione al centrocampista nerazzurro).