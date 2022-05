Moviola Inter-Sampdoria: gol 1-0 buono, chiesti tre rigori inutili

Inter-Sampdoria ha avuto Marco Di Bello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentottesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Brindisi, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SAMPDORIA, PRIMO TEMPO – Marco Di Bello voto 6. Molto poco da segnalare in una partita che purtroppo non passerà alla storia. Il primo ammonito arriva dopo appena cinque minuti, Maya Yoshida che tira giù Joaquin Correa su discesa centrale. Poco da aggiungere anche sul giallo a Nicolò Barella, entra in ritardo in scivolata nei confronti di Abdelhamid Sabiri al 29′. Non c’è recupero a fine tempo.

MOVIOLA INTER-SAMPDORIA, SECONDO TEMPO – All’ennesima occasione, quando sembrava ci fosse uno specchio davanti alla porta di Emil Audero, l’Inter finalmente la sblocca al 49′. Sull’assist di Nicolò Barella è in gioco Ivan Perisic, il check non può far altro che confermare la posizione regolare del croato. Arriva il terzo cartellino giallo della partita, nonché l’ultimo, al 66′ per Alex Ferrari che ferma Lautaro Martinez lanciato. Poi la Sampdoria chiede tre rigori, a risultato già acquisito da molto e senza tanto da poter recriminare. Quello al 70′, con un presunto contrasto fra Arturo Vidal e Tomas Rincon, non ha avuto replay per poter chiarire. Il venezuelano sembrava abbastanza sicuro dell’intervento irregolare del cileno, dal VAR nessun intervento. Quattro minuti dopo Francesco Caputo sembra aver preso il tempo ad Andrea Ranocchia, ma è lui a non riuscire più a trovare il pallone senza intervento irregolare del difensore. Poi, al 76′, su cross del subentrato Mikkel Damsgaard la palla sfiora la mano ancora di Ranocchia, ma è del tutto involontario. Come già successo in chiusura di primo tempo la partita non è (per forza di cose) prolungata con del recupero.