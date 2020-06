Moviola Inter-Sampdoria: bene l’assistente, Mariani tranquillo

Inter-Sampdoria ha avuto Maurizio Mariani come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 2-1, con la valutazione del fischietto della sezione di Aprilia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SAMPDORIA – Maurizio Mariani voto 6.5. La partita scivola via con poche occasioni, più o meno ben gestite. Dopo ottantotto secondi farebbe gol Christian Eriksen, ma a servirgli l’assist è Antonio Candreva che parte in fuorigioco sul lancio di Nicolò Barella. Bravo l’assistente numero 1, Valerio Colarossi, anche al 10′ quando non ha dubbi sulla regolarità dell’1-0 di Romelu Lukaku. Al 17′ rischia il giallo Stefan de Vrij, per un intervento in ritardo su Antonino La Gumina, un minuto dopo chiede timidamente Jakub Jankto ma quello con Candreva è un semplice contrasto. Ripresa tranquilla, dove c’è da segnalare solo una serie di falli di Gaston Ramirez (per la somma poteva pure avere il giallo, ma nulla di particolare), ma nel finale di Inter-Sampdoria arrivano nuovi episodi da moviola. All’87’ chiede un altro rigore la Sampdoria, ma non c’è nulla di irregolare. Dalla parte opposta becero tentativo di simulazione di Roberto Gagliardini, manco sfiorato da Omar Colley: era sotto gli occhi di Mariani, giallo sacrosanto. L’ultimo ammonito è Ronaldo Vieira per un duro intervento su Nicolò Barella, e gli va anche bene.