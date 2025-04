Moviola Inter-Roma: rigore colossale! Fabbri fischia solo per loro

Inter-Roma ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ROMA, PRIMO TEMPO – Chirurgico nel fischiare a una direzione e nel negare un rigore che ha visto chiunque, tranne lui e il VAR Marco Di Bello (con l’assistente VAR Marco Piccinini). Neanche tre minuti e subito giallo a Gianluca Mancini, ferma Lautaro Martinez che andava verso l’area. Al 6′ gol annullato a Davide Frattesi, è in fuorigioco Marko Arnautovic che gli serve l’assist lanciato sulla destra. Manu Koné graziato da un cartellino palese al 17′, per un duro intervento su Nicolò Barella. Decisione che stride anche per quanto fa al 45′, quando Lautaro Martinez e Mancini si beccano con la spinta del primo punita invece con l’ammonizione.

Moviola Inter-Roma: per l’arbitro Fabbri voto 3

MOVIOLA INTER-ROMA, SECONDO TEMPO – Fischi solo da una parte: contatti (minimi) a favore della Roma vengono puniti, ancor più netti a favore dell’Inter ignorati. Koné fa di tutto per prendere il giallo, arriva finalmente al 64′ all’ennesimo fallo (su Davide Frattesi, ammonisce dopo aver dato vantaggio). Artem Dovbyk si divora lo 0-2 lanciato in profondità al 73′, su un’azione nata da un netto fallo in ritardo di Angelino (vistosissimo) incredibilmente non sanzionato. Giusto, invece, dare fallo in attacco a Denzel Dumfries con Evan N’Dicka a dieci minuti dall’80’, perché il primo fallo è dell’olandese. E prende la stessa decisione, con gli stessi giocatori, all’88’: poteva lasciar correre, palla che sfilava fuori. Ma il fattaccio è all’89’, con N’Dicka che trattiene per diversi secondi e tira giù Yann Bisseck nell’area piccola. Rigore clamoroso, anche rosso perché si disinteressa del pallone, ma fa proseguire. E il VAR chissà cosa stava guardando.