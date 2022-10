Moviola Inter-Roma: Massa fischia sempre tardi ma sui gol non sbaglia

Inter-Roma ha avuto Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ROMA, PRIMO TEMPO – Davide Massa voto 5. La gestione complessiva della gara lascia molto a desiderare. L’Inter si illude di aver segnato all’11’ con Edin Dzeko, ma è in leggero fuorigioco al momento dell’assist di Lautaro Martinez. Tutto questo mentre i giocatori della Roma chiedevano un fallo non si sa su chi. Il VAR deve intervenire per impedire l’1-0, ma non si può fare nulla. È invece tutto buono alla mezz’ora, quando sul tocco di Nicolò Barella c’è Mehmet Zeki Celik a tenere in gioco Federico Dimarco. Il pareggio nasce da una palla banalmente persa ripartendo su punizione a favore. Fallo dato per un intervento di Leonardo Spinazzola su Denzel Dumfries, che gli fa perdere la scarpa. Il mistero è perché Massa lasci proseguire, facendo continuare l’azione con la tripla occasione per la Roma prima di fischiare.

MOVIOLA INTER-ROMA, SECONDO TEMPO – Ingenuo giallo di Nicolò Zaniolo al 54′, che lancia lontano il pallone dopo un fallo. Massa poi grazia del cartellino al 57′ prima Bryan Cristante su Lautaro Martinez, poi Roger Ibanez su Nicolò Barella da posizione centralissima. Le ammonizioni arrivano poco dopo, per Gianluca Mancini e Chris Smalling ma sono indiscutibili come quella per Kristjan Asllani. L’1-2 nasce da un fallo di Dzeko su Mancini, discutibile ma non certo inventato. Quello che è sicuro è che non si può prendere gol da una situazione del genere. Nel recupero sbotta Barella dopo che Massa ferma il gioco per Mady Camara fermo a terra in posizione non così pericolosa. Poteva anche lasciar proseguire, il centrocampista paga col cartellino (e si recupera meno tempo di quanto perso).