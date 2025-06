Moviola Inter-River Plate: assurdo non aver espulso Acuna! Far West argentino

Inter-River Plate ha avuto Tantashev come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la terza giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione uzbeka, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-RIVER PLATE, PRIMO TEMPO – Perde rapidamente la partita con un metro di giudizio inaccettabile. Nei primi dieci minuti due falli su Francesco Pio Esposito, entrambi spalle alla porta: Paulo Diaz e Lucas Martinez Quarta si fanno sentire. Al 20’ Maximiliano Meza controlla in area e sbatte addosso ad Alessandro Bastoni, che sta fermo e non fa nulla di falloso. Primo giallo al 22’, brutto fallo di Gonzalo Montiel su Francesco Acerbi in scivolata. Stride molto col metro di giudizio (fa correre sempre) un fischio per un minimo contatto tra Facundo Colidio e Nicolò Barella. Giusto il giallo a Bastoni (31’, gamba alta su Franco Mastantuono), ma nel recupero ne manca uno enorme a Martinez Quarta che a palla scaricata va dritto su Lautaro Martinez.

Moviola Inter-River Plate: per l’arbitro Tantashev voto 4

MOVIOLA INTER-RIVER PLAYE, SECONDO TEMPO – Al 65’ cambia la partita con la scivolata di Martinez Quarta che prende in pieno Henrikh Mkhitaryan: rosso diretto. Giusto, l’armeno avrebbe potuto dirigersi verso la porta senza avversari che potevano contrastarlo. Nella stessa azione gialli per Manuel Lanzini (travolge Petar Sucic) e Carlos Augusto (dopo il vantaggio ferma la ripartenza del River Plate). Ne manca però uno, l’ennesimo, a Giorgio Costantini per un fallaccio su Kristjan Asllani. Subito dopo misteriosa l’ammonizione a Sebastiano Esposito, all’88’ finalmente sanzione per Diaz. Nel recupero Marcos Acuna impazzisce e cerca di far espellere Denzel Dumfries, appena ammonito, facendo scattare una rissa da saloon. L’arbitro ci capisce poco e mostra solo il secondo giallo a Montiel, pure lui espulso. Ma per Acuna non ci sono provvedimenti (scandaloso non averlo espulso) e a fine partita insegue Dumfries fino al tunnel degli spogliatoi, placcato a fatica da diversi giocatori.