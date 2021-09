Moviola Inter-Real Madrid: Siebert poco deciso con i cartellini

Inter-Real Madrid ha avuto Daniel Siebert come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione tedesca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-REAL MADRID, PRIMO TEMPO – Daniel Siebert voto 6. Sui cartellini non certo puntuale, sul resto abbastanza tranquillo. Al quarto d’ora il primo a vedere evitato il giallo è Nacho Fernandez, che ferma Matteo Darmian che gli era andato via. Al 38’ la stessa cosa succede a Éder Militao per un fallo prolungato e al 44’ evitato il cartellino pure a Hakan Calhanoglu per fallo su Casemiro rimasto a terra. Nell’unico minuto di recupero se lo prende (ingenuo quanto netto) Lautaro Martinez per aver impedito una rimessa laterale al Real Madrid: pesante, perché poi Simone Inzaghi lo cambierà. In mezzo una richiesta di rigore, timida, di Lucas Vazquez dopo un contrasto con Milan Skriniar.

MOVIOLA INTER-REAL MADRID, SECONDO TEMPO – Contatto fra Edin Dzeko e il solito Militao sul quale Siebert lascia proseguire: può starci ed era appena oltre metà campo. Leggera spinta su Lautaro Martinez in area al 56’ su un cross dalla destra: impossibile pensare al rigore. Poi finalmente un cartellino al Real Madrid (l’unico), lo prende David Alaba per un fallo su Dzeko e arriva pure dopo un po’ e a seguito di qualche protesta. Al 70’ dato un fallo a Stefan de Vrij su Rodrygo, che sembrava però essere già scivolato al momento del contatto. A cinque minuti dalla fine di nuovo Militao su Dzeko ed è incredibile come nemmeno qui arrivi il cartellino al brasiliano. Due minuti di recupero, assegnati dopo il gol, diventano tre per l’ingresso di Marco Asensio. Ma l’Inter non riesce a recuperare lo 0-1.