Moviola Inter-Real Madrid: ennesima farsa arbitrale, a prescindere da Vidal

Inter-Real Madrid moviola

Inter-Real Madrid ha avuto Anthony Taylor come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione inglese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-REAL MADRID, PRIMO TEMPO – Anthony Taylor voto 0. Falsa la partita arbitrando a senso unico e diventando così corresponsabile del risultato. Dopo quattro minuti e mezzo rigore per il Real Madrid: Nicolò Barella arriva in ritardo su Nacho e lo tocca, fallo automatico. Al 24′ Lucas Vazquez entra su Arturo Vidal appena fuori dall’area, l’azione prosegue e dopo il tiro di Alessandro Bastoni (deviato alto) arriva la punizione dal limite. È però otto minuti dopo che succede il disastro che ammazza la partita. Vidal, in piena area, sta per calciare e viene contrastato da Luka Modric e Raphael Varane, cadendo a terra. Il tocco è del francese, non del croato, identico al rigore dello 0-1. Perché non darlo? Mistero. Taylor fa proseguire il gioco, il VAR come spesso accade con l’Inter dorme e succede il disastro. La prima ammonizione per Vidal è un eccesso di permalosità, e peraltro l’arbitro si sarebbe dovuto fare qualche domanda, la successiva reazione del cileno è inaccettabile e l’espulsione è conseguenza. Ma non doveva accadere perché doveva essere rigore.

