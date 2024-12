Moviola Inter-Parma: Abisso impresentabile anche a livello atletico

Inter-Parma ha avuto Abisso come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Palermo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-PARMA, PRIMO TEMPO – Il fatto che Rosario Abisso per quattro volte durante la partita venga colpito dal pallone, interrompendo così il gioco, spiega perfettamente quanto sia stato in difficoltà dal punto di vista atletico e di lucidità, oltre che tecnico. All’8′ Mandela Keita tocca due volte Lautaro Martinez, dà rigore ma il fallo avviene fuori. Dopo la correzione del VAR giusto dare il giallo perché interrompe un’azione d’attacco. Al quarto d’ora cross di Federico Dimarco, devia Enrico Delprato con la mano ma non punibile. Non vale il gol di Lautaro Martinez (18′), per fuorigioco di Marcus Thuram che fa l’assist. Chiede un rigore Hakan Calhanoglu al 39′ per presunto mano, l’azione prosegue e arriva l’1-0 di Federico Dimarco.

Moviola Inter-Parma: per l’arbitro Abisso voto 4



MOVIOLA INTER-PARMA, SECONDO TEMPO – Lancio spettacolare di Henrikh Mkhitaryan per Nicolò Barella, che mette a sedere Emanuele Valeri e segna con tranquillità. Ma il secondo assistente alza la bandierina: fuorigioco. Inesistente, solo che ci vogliono due minuti per convalidare il 2-0 perché nel frattempo si è dovuto controllare un possibile tocco di Lautaro Martinez, che non c’è stato. L’unico giallo dell’Inter è a Dimarco al 64′, fallo su Simon Sohm che scendeva sulla destra: molto discutibile. Tre minuti dopo sponda da corner di Yann Bisseck e 3-0 di Thuram in gioco. Non c’erano giocatori del Parma sul palo, posizione verificata ma corretta. Nel finale assegnato e revocato un altro rigore a Lautaro Martinez, inizialmente dato per un presunto fallo di Antoine Hainaut. In realtà è l’argentino a cercare il contatto con l’avversario e non viceversa: non c’era nulla.