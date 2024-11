Moviola Inter-Napoli: su due rigori richiesti Mariani ne fischia uno

Inter-Napoli ha avuto Mariani come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Aprilia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-NAPOLI, PRIMO TEMPO – Non si fa notare eccessivamente, nonostante lo sfogo di Antonio Conte. Al 18’ intervento di Alessandro Bastoni in ritardo su Amir Rrahmani, poteva starci il giallo. Sul gol del Napoli è regolare la posizione di Scott McTominay, tenuto in gioco da Denzel Dumfries al momento del tiro di Rrahmani. Sempre quest’ultimo, due minuti, dopo, fa fallo al limite su Marcus Thuram e manca l’ammonizione. Protesta il Napoli per un contrasto precedente ma Henrikh Mkhitaryan prende la palla e non Khvicha Kvaratskhelia. Subito dopo l’1-1 Hakan Calhanoglu saltato da McTominay commette fallo, qui non è giallo perché lo scozzese non puntava la porta e non era azione pericolosa.

Moviola Inter-Napoli: per l’arbitro Mariani voto 6

MOVIOLA INTER-NAPOLI, SECONDO TEMPO – Su posizione regolare di Dumfries palla dentro per Lautaro Martinez e interviene Mathias Olivera con la mano. Se ne accorgono in pochi ma il tocco c’è, casuale ma pur sempre a togliere il tempo all’avversario. Sulla punibilità se ne può discutere, ma viste le lamentele di Conte è da registrare. Un minuto dopo leggera spinta di Alessandro Buongiorno su Lautaro Martinez, non c’è niente. Dopo un fallo rivedibile di Alessandro Bastoni ai danni di Matteo Politano giallo per proteste a Simone Inzaghi. Poi il rigore (sbagliato) al 71’, molto contestato da Conte: André Frank Zambo Anguissa per proteggere il pallone allunga la gamba destra e colpisce Dumfries. È un intervento negligente, non nettissimo ma c’è. Più “colpa” del difendente che altro, contando anche quello di prima non è un’invenzione. Nel finale (80’) giallo a Dumfries in ritardo su Politano, evidente.