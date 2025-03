Moviola Inter-Monza: il VAR toglie sullo 0-0, la tecnologia dà col 3-2

Inter-Monza ha avuto Zufferli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Udine, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MONZA, PRIMO TEMPO – Alla fine le decisioni principali sono tutte del VAR o della tecnologia. Come al 25′, quando Lautaro Martinez farebbe 1-0 al secondo tentativo. Ma al monitor emerge come ci sia un rimpallo che sfiora il braccio destro: considerato che segna lui c’è l’immediatezza e quindi è inevitabile annullare, con overrule e senza intervento dell’arbitro. Al 38′ Armando Izzo fa fallo su Marko Arnautovic, giallo a fine azione. Poco dopo sempre Izzo protagonista in area con Denzel Dumfries, sembra ci sia un tocco del difensore del Monza ma sarebbe stato troppo dare rigore. Dietro la linea del pallone Arnautovic sull’1-2 al momento dell’assist, e non c’è nessun tocco di mano come da grafica mostrata durante il lungo check.

Moviola Inter-Monza: per l’arbitro Zufferli voto 6

MOVIOLA INTER-MONZA, SECONDO TEMPO – Bravo Luca Zufferli al 64′ a dare vantaggio su un netto fallo di Dany Mota al limite su Nicolò Barella. All’inizio Hakan Calhanoglu rallenta e sembra quasi voler “chiedere” la punizione, poi gioca e fa bene perché l’azione si chiude proprio con la rete del 2-2. Regolare l’intervento di Francesco Acerbi in scivolata, prende nettamente la palla e solo sullo slancio tocca (per forza di cose) Kevin Zeroli. Da qui arriva il giallo per proteste ad Alessandro Nesta, allenatore del Monza. Il gol vittoria dell’Inter lo dà la tecnologia, peraltro con l’orologio che suona con qualche secondo di ritardo. È dentro, di pochissimo, la deviazione di Georgios Kyriakopoulos col disperato tentativo di parata di Stefano Turati. E non c’è alcun fallo di Lautaro Martinez sull’autore dell’autogol, come chiedeva il Monza.