Moviola Inter-Monaco: Peljto prende bene le scelte chiave in 12′

Inter-Monaco ha avuto Peljto come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’ottava giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione bosniaca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MONACO, PRIMO TEMPO – Tanto da dire soprattutto all’inizio, poi di partita non ce n’è più. Due minuti e Marcus Thuram è spinto da dietro da Denis Zakaria, c’è anche un leggero incrocio di gambe. Due tocchi, la somma fa rigore e giallo per intervento genuino in area. Al 6′ Denzel Dumfries va addosso a Radoslaw Majecki, giusto lasciar proseguire (al massimo era fallo in attacco). Poco dopo ancora l’olandese a contrasto con Mohammed Salisu, non c’è nulla. Passa un minuto e altro rigore chiesto dall’Inter, cade Thuram ma il contatto sempre con Salisu è minimo e troppo poco. Al 12′ Thuram va via a Christian Mawissa che si aggrappa: andava in porta, giallo inevitabile. Regolare il 2-0, valutata (per due minuti) una posizione di Lautaro Martinez nel corso dell’azione. Dubbi su un contatto in area del Monaco al 32′ fra Kristjan Asllani e ancora Zakaria, sembrava esserci qualcosa.



Moviola Inter-Monaco: per l’arbitro Peljto voto 7



MOVIOLA INTER-MONACO, SECONDO TEMPO – Dopo che, nel recupero del primo tempo, Peljto aveva dato un giallo a Vanderson (fallo su Alessandro Bastoni che andava verso l’area da sinistra), arrivano altre due ammonizioni. Tutte all’Inter, la prima al 66′ perché Benjamin Pavard dà un pestone ad Aleksandr Golovin. La seconda per Asllani è quando Jordan Teze si infortuna, è costretto a lasciare il campo in barella col Monaco che chiude in nove. Motivo per cui sono ben sei i minuti di recupero alla fine, nonostante la partita non avesse più nulla da dire. Regolare Lautaro Martinez sul tiro di Henrikh Mkhitaryan per il 3-0.