Moviola Inter-Milan: nessun fallo sul secondo gol di Jovic, rimpallo assurdo

Inter-Milan ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 e finito 0-3 (andata 1-1). Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MILAN, PRIMO TEMPO – Non c’è molto da dire a livello disciplinare, in una partita che da questo punto di vista è andata giù abbastanza liscia. Al 21′ Lautaro Martinez lanciato verso la porta di Mike Maignan, parte già in posizione irregolare. Ed è in fuorigioco pure Federico Dimarco, che poi manca la successiva occasione dopo la giocata del Toro. Regolare il gol di Luka Jovic che sblocca la partita, in gioco non di poco sul cross di Alex Jiménez. Azione che viene controllata, tanto che poi alla fine si va con due minuti di recupero. E il duplice fischio arriva dopo una manciata di secondi ulteriori.

Moviola Inter-Milan: per l’arbitro Doveri voto 6

MOVIOLA INTER-MILAN, SECONDO TEMPO – Leggero tocco di Tijjani Reijnders su Mehdi Taremi dopo neanche un minuto, troppo poco. Il raddoppio del Milan è molto contestato, ma riguardando i vari replay non sembra esserci nulla. Josep Martinez non è toccato da alcun avversario nel corso dell’azione, quindi bisogna escludere il fallo sul portiere. Così come su Nicolò Barella, che chiede una spinta di Rafael Leao che non incide. E per chi protestava su un tocco di mano: lo fa proprio Barella, nel rimpallo (sfortunatissimo) che di fatto libera Jovic per fare doppietta. Al 52′ c’è un contatto in area sul braccio di Stefan de Vrij, ma è attaccato al corpo. L’unico ammonito è Hakan Calhanoglu, al 71′, fallo evidente su Reijnders. Che segna il terzo gol, dopo un vantaggio, tenuto in gioco da de Vrij. Poi Daniele Doveri evita ulteriori sofferenze per l’Inter e non dà recupero: non serviva.