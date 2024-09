Moviola Inter-Milan: Mariani si inventa un rigore, primo gol buono

Inter-Milan ha avuto Mariani come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quinta giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Aprilia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MILAN, PRIMO TEMPO – Maurizio Mariani cerca di tenere in pugno la partita alternando momenti in cui è severo ad altri dove concede di più. Al 10′ il primo gol del Milan è regolare, Christian Pulisic ruba palla al sonnolento Henrikh Mkhitaryan con la spalla e non col braccio. Poco dopo Alessandro Bastoni subisce fallo proprio da Pulisic e lo spinge, ne nasce una discussione anche con Alvaro Morata e arriva un richiamo verbale. Giallo a Mkhitaryan, gli va via Theo Hernandez e lo ferma irregolarmente (18′). Parte in fuorigioco Benjamin Pavard, altrimenti sarebbe stato rigore di Matteo Gabbia su Marcus Thuram. Regolari le posizioni sul pareggio dell’Inter, sia di Lautaro Martinez sull’assist (lo tiene Gabbia) sia di Federico Dimarco sul gol (lo tiene Fikayo Tomori).

Moviola Inter-Milan: per l’arbitro Mariani voto 5,5

MOVIOLA INTER-MILAN, SECONDO TEMPO – Rischia Yann Sommer stoppando male un retropassaggio, rinvia calciando la palla e dopo per la dinamica dell’azione va a contrasto con Tammy Abraham. Il Milan chiede un rigore, sarebbe stato eccessivo vista la giocata ma era un pericolo da evitare. Il rigore i rossoneri lo otterrebbero al 65′, ma è un abbaglio: la respinta di Lautaro Martinez è chiaramente di spalla. Immediato il richiamo del VAR al monitor per togliere un’ingiustizia. E stride col fatto che abbia fischiato subito mentre sullo 0-1 aveva lasciato (correttamente) proseguire. Due gialli giusti a Kristjan Asllani (86′, fallo su Wesley Fofana) e Dimarco (88′, saltato da Ruben Loftus-Cheek. Dà sei minuti di recupero, si perde tempo (novanta secondi) su un fallo in attacco ma ne aggiunge solo venti: male.