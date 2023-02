Moviola Inter-Milan: due volte stop al 2-0, una fischiando (ancora!) prima

Inter-Milan ha avuto Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MILAN, PRIMO TEMPO – Davide Massa voto 5.5. Si può capire la sua scelta di mantenere un metro di giudizio volto a far giocare, non del tutto certe decisioni. Al 14′ chiede rigore l’Inter, in presa diretta sembra netto ma non c’è tocco fra le gambe di Matteo Gabbia ed Edin Dzeko. Il bosniaco cade un po’ troppo facilmente, c’è una spinta ma non così pesante. Primo giallo per Pierre Kalulu, che al 32′ tira giù Lautaro Martinez.

MOVIOLA INTER-MILAN, SECONDO TEMPO – Si riparte con un’altra ammonizione, stavolta Matteo Gabbia sempre su Lautaro Martinez (in ritardo). Rafael Leao si fa notare soltanto perché al 62′ colpisce in faccia Nicolò Barella pur essendo lui in possesso palla: altro giallo. Poco dopo il cartellino se lo becca pure Henrikh Mkhitaryan, che allontana il pallone come gesto di stizza: lo fa a seguito di un fallo fischiato al Milan, quando in realtà ce n’era uno evidente in precedenza su Lautaro Martinez. Un minuto più tardi inevitabile stessa sorte per Francesco Acerbi, fallo su Sandro Tonali che scendeva centralmente. Rischia il rigore Kalulu all’80’, per uno sgambetto a Lautaro Martinez: se Massa l’avesse dato in diretta non ci sarebbe stato nulla da dire, richiamarlo al VAR un po’ forzato ma se ne sono visti. Ricorda Monza quanto avviene all’83’, quando l’arbitro fischia prima che Romelu Lukaku faccia gol. Si trattengono sia lui sia Malick Thiaw, punito l’attaccante. Fuorigioco di Lautaro Martinez sul 2-0 all’89’: ora è semiautomatico, è avanti di pochissimo con la testa. Aumenta il recupero la sostituzione (6′).