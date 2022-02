Moviola Inter-Milan: l’1-1 è uno scandalo della coppia Guida-Mazzoleni

Inter-Milan ha avuto Marco Guida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MILAN, PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 3. Una direzione a senso unico che stride molto con la storiella del “complotto” contro il Milan millantato da alcuni nelle ultime settimane. Al 9′ corretto annullare il gol all’Inter, Ivan Perisic è in fuorigioco sul passaggio quando poi fa il cross per Denzel Dumfries. Quattro minuti dopo manca un giallo a Theo Hernandez, che ferma lo stesso Dumfries lanciato sulla destra: non sarà la prima volta che verrà graziato. Chiede un rigore il Milan per un tiro di Rafael Leao addosso ad Alessandro Bastoni, nulla da discutere mentre è giusto il giallo ad Alessio Romagnoli a fine azione (da dietro su Edin Dzeko). Buono l’1-0, sul tiro di Perisic è in fuorigioco Lautaro Martinez ma non influisce sull’azione. Al 43′ gomitata di Theo Hernandez su Nicolò Barella, almeno da giallo, invece incredibilmente non è nemmeno fallo.

MOVIOLA INTER-MILAN, SECONDO TEMPO – Episodi tutti condensati negli ultimi venti minuti, ma in generale la scelta discutibile di Guida è far correre molto quando subisce fallo l’Inter e fischiare ogni volta che qualcuno del Milan cade (crolla…) a terra. È il caso dell’1-1, con Olivier Giroud che va addosso ad Alexis Sanchez avviando l’azione del pareggio. Un fallo clamoroso, indiscutibile, un chiaro ed evidente errore che nemmeno il VAR Paolo Silvio Mazzoleni corregge (probabilmente “frenato” dallo stesso Guida…). In gioco invece Giroud sull’assist di Davide Calabria nell’1-2. All’84’ espulso per proteste un componente della panchina del Milan, nel quinto minuto di recupero fuori Theo Hernandez con oltre un tempo di ritardo per fallaccio da dietro su Dumfries.