Moviola Inter-RB Lipsia: rigore e gol annullato, Pinheiro a senso unico

Inter-RB Lipsia ha avuto Pinheiro come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quinta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione portoghese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-RB LIPSIA, PRIMO TEMPO – Sulle decisioni chiave della partita dà sempre a favore della difesa e c’è molto da discutere. Primo cartellino giallo all’11’, Lois Openda va via a Benjamin Pavard che lo butta giù. Qualcuno del RB Lipsia vorrebbe il rosso, l’arbitro segnala come l’attaccante stesse andando verso l’esterno: giusto. Al 18’ protesta Pavard dopo un cross rimpallato da Amadou Haidara, che però non tocca mai di mano. Giallo anche ad Alessandro Bastoni, sempre per fallo su Openda che stavolta si era mosso centralmente. Un minuto dopo stessa cosa per Christoph Baumgartner, in ritardo su Mehdi Taremi. Al 42’ fallo in attacco di Denzel Dumfries su Castello Lukeba: non sembra ci sia granché, anzi forse più il contrario (e sarebbe stato rigore).



Moviola Inter-RB Lipsia: per l’arbitro Pinheiro voto 4,5

MOVIOLA INTER-RB LIPSIA, SECONDO TEMPO – Non succede granché fino al 70’, quando Openda si tuffa sulla linea di fondo (fuori area) con Carlos Augusto cercando una punizione che non esiste. Subito dopo ammonito Marco Rose per proteste. Altro giallo all’85’, per Lukeba con Marcus Thuram che lo aveva saltato secco. L’attaccante dell’Inter vorrebbe l’espulsione, ma è la stessa casistica di Pavard nel primo tempo: stava andando verso l’esterno, giusto ammonire. Nel primo dei quattro minuti di recupero annullato quello che sarebbe stato il 2-0, di Henrikh Mkhitaryan. Il motivo? Un fallo di Thuram su Lukeba, fischiato a fine azione. E, come per il possibile rigore di fine primo tempo, le immagini non mostrano un “fallo in attacco” di particolare entità. Ancora molto discutibile.