Moviola Inter-Lecce: dato il rigore che c’era, non quello cercato

Inter-Lecce ha avuto Di Marco come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ciampino, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LECCE, PRIMO TEMPO – Davide Di Marco gestisce senza particolari difficoltà una partita che di insidie ne presenta poche. C’è un check per controllare la posizione di Matteo Darmian sul gol del vantaggio dell’Inter, ma sulla sponda di Mehdi Taremi è nettamente in gioco perché lo tengono entrambi i centrali del Lecce. I salentini al 15′ provano a chiedere un calcio di rigore, su cross di Valentin Gendrey tocca Benjamin Pavard e il rimpallo sbatte prima sul petto di Darmian e poi sul suo, non c’è niente. Alla mezz’ora l’unico giallo della partita, capita ad Antonino Gallo che colpisce duro Darmian a palla già scaricata.

Moviola Inter-Lecce: per l’arbitro Di Marco voto 7



MOVIOLA INTER-LECCE, SECONDO TEMPO – Al 53′ Di Marco sembra voler concedere un rigore all’Inter, su una caduta di Taremi. Poi fa proseguire il gioco, più volte i nerazzurri cercano di segnare ma non ci riescono. Quando la palla esce si attende un attimo per un possibile rigore, che in realtà non c’è: dopo il contrasto regolare fra lo stesso Taremi e Wladimiro Falcone, è l’attaccante iraniano ad allargare la gamba per cercare il contatto con Kialonda Gaspar. Quest’ultimo però al 68′ pensa che non sia calcio ma rugby quando placca Marcus Thuram in area, sul rigore invece dato. Il francese riesce anche a toccare, ma il fallo è evidente perché il difensore avversario si disinteressa del pallone e guarda solo l’uomo. All’83’ cade Patrick Dorgu in area dell’Inter con Alessandro Bastoni, ma non c’è niente. Poteva evitare i sei minuti di recupero dati alla fine.