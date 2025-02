Moviola Inter-Lazio: gol di Arnautovic senza proteste, rigore netto

Inter-Lazio ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2024-2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LAZIO, PRIMO TEMPO – Tanti episodi soprattutto fino al 45′. Come al 14′, quando Mattia Zaccagni anticipa Kristjan Asllani che fa fallo. Si prosegue, vantaggio concretizzato, proteste del capitano della Lazio e cartellino giallo (corretto) a fine azione (era diffidato). Poi al 20′ sempre Zaccagni calcia Matteo Darmian che stava recuperando palla a gioco fermo, dice di non averlo visto e non è correlato con l’infortunio. Simulazione per Gustav Isaksen con ammonizione al 33′, Piotr Zielinski mette la gamba ma l’attaccante cade troppo facilmente. Poi Luca Pellegrini ferma Davide Frattesi: giallo. Sul gol (splendido) di Marko Arnautovic qualche lamentela nel post partita per la posizione (irregolare) di Stefan de Vrij: in campo nessuno se n’è accorto. Da un’inquadratura Christos Mandas sembra vedere partire il pallone, pur spostandosi: fa la differenza sulla valutazione della “linea di visione” per il fuorigioco attivo.

Moviola Inter-Lazio: per l’arbitro Fabbri voto 6

MOVIOLA INTER-LAZIO – Scontro al 68′ fra de Vrij e Alessandro Bastoni testa contro testa, con quest’ultimo che resta a terra in area di rigore. Necessario, per due motivi (posizione del difensore dell’Inter e punto di impatto), interrompere il gioco. Al 75′ rigore per l’Inter, netto il fallo di Samuel Gigot che da dietro tocca la gamba di Joaquin Correa che si stava apprestando a calciare davanti al portiere. Ammonito, giustamente, il difensore della Lazio e lo stesso provvedimento lo prende Mattéo Guendouzi prima della battuta per proteste. Giallo anche ad Arijon Ibrahimovic, scivolata su Correa appena entrato. All’85’ Denzel Dumfries ferma Nuno Tavares in scivolata appena fuori dall’area: corretto dare punizione, con cartellino giallo.