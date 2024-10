Moviola Inter-Juventus: i due rigori ci sono e Guida li dà in campo

Inter-Juventus ha avuto Guida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2024-2025 e finito 4-4. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, PRIMO TEMPO – Molto contestato (soprattutto per i danni fatti in Champions League l’altro giorno in Atlético Madrid-Lille), ma il suo lo azzecca eccome. Primo rigore per l’Inter al 14′: regolare la posizione di Benjamin Pavard, quando mette in mezzo Danilo da Silva calcia la gamba destra di Marcus Thuram (che lo aveva anticipato) col suo piede destro. Il tocco è evidente, tanto che il difensore della Juventus reagisce sapendo di aver commesso fallo. Buono anche l’1-1, con Weston McKennie in posizione regolare sul cross di Juan Cabal. Regolare il recupero palla di Danilo su Lautaro Martinez che avvia l’azione dell’1-2. C’è anche il rigore del 3-2, Pierre Kalulu calcia Denzel Dumfries che tocca di mano solo dopo aver subito fallo. E la posizione dell’olandese era regolare (quindi nemmeno da valutare la giocata di Timothy Weah).

Moviola Inter-Juventus: per l’arbitro Guida voto 6,5

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, SECONDO TEMPO – Giallo a Danilo per un fallo su Marcus Thuram, abbastanza inevitabile. Così come quello di Pavard, sostituito quattro minuti dopo, che colpisce Weah. Ammonito pure Dumfries al 75′, da dietro spinge Francisco Conceiçao. Sul 4-4 l’azione nasce da un intervento in scivolata di Manuel Locatelli su Marcus Thuram a centrocampo, che non appare falloso. Quello che stride è che Lautaro Martinez passi dieci secondi a sbracciare verso l’arbitro anziché pressare gli avversari. Protesta Kalulu all’85’ per un gioco pericoloso su Marcus Thuram, ma la gamba la allunga. Niente al 90′ quando crolla a terra Kenan Yildiz appena sfiorato da Dumfries. Poteva invece starci un giallo nel recupero (92′) a Conceicao, che ferma Matteo Darmian saltato.