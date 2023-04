Moviola Inter-Juventus: Doveri sbaglia i primi 10′, poi perfetto!

Inter-Juventus ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 7. A differenza di Davide Massa all’andata col passare dei minuti non si fa più notare. Eppure non comincia bene, perché al 7′ grazia da un palese giallo Alex Sandro per un pestone a Nicolò Barella. E tre minuti dopo fa lo stesso per Adrien Rabiot, che arriva tardi su Matteo Darmian. Da lì però non sbaglia più nulla (se si eccettua un calcio d’angolo dato all’Inter per ultimo tocco di Denzel Dumfries, ma era responsabilità del primo assistente). Il gol partita è regolarissimo, con Federico Dimarco tenuto in gioco dal posizionamento errato di Filip Kostic al momento dell’assist di Barella. Rabiot rischia allungandosi palla in area, ma poi la prende anticipando Barella ed evitando guai (38′).

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, SECONDO TEMPO – Al 52′ annullato il raddoppio all’Inter, con Edin Dzeko partito in fuorigioco sul lancio di Dimarco. Giusto – doveroso – attendere la conclusione dell’azione per rendere vana la splendida azione del bosniaco. La prima ammonizione della partita arriva al 59′, per Manuel Locatelli che dà una manata in volto a Barella. È l’unica ammonizione per la Juventus e Massimiliano Allegri lo cambia subito. C’è un misterioso check al 65′, quando Francesco Acerbi anticipa netto Rabiot in area: non si capisce cosa abbia voluto verificare il VAR (è apparsa la segnalazione “possibile rigore” anche nella grafica TV). La seconda e ultima ammonizione è al 92′, per Henrikh Mkhitaryan che stanchissimo si allunga il pallone e colpisce Leandro Paredes. E per una volta, dopo gli ultimi precedenti, Inter-Juventus finisce senza polemiche arbitrali.