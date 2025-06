Moviola Inter-Fluminense: Thiago Silva come Bisseck con la Lazio

Inter-Fluminense ha avuto Barton come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione salvadoregna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FLUMINENSE, PRIMO TEMPO – Praticamente un giallo a ogni fallo. Comincia al 9′, quando Kristjan Asllani sbaglia e colpisce in pieno Nonato. Mentre al 16′ lo prende German Cano presumibilmente per proteste, visto che il fallo (su Lautaro Martinez) lo fa Jhon Arias. È invece netto il pestone di Juan Freytes su Matteo Darmian al 26′, un passo fuori area: ammonizione inevitabile. Così come per Renê, fallo su Nicolò Barella che scendeva centralmente verso la porta ai venti metri. Poco dopo Alessandro Bastoni allarga (pochissimo) il braccio, Samuel Xavier fa scena e fa ammonire l’avversario. Annullato un gol al Fluminense, con Ignacio in fuorigioco sulla sponda. Al 45′ contrasto fra lo stesso Federico Dimarco e Ignacio, non si può valutare come fallo vista la dinamica. Poi Renato Gaucho toglie il pallone a Henrikh Mkhitaryan e quasi scoppia una rissa: ammonito l’allenatore.

Moviola Inter-Fluminense: per l’arbitro Barton voto 5

MOVIOLA INTER-FLUMINENSE, SECONDO TEMPO – Molto meno da dire, anche se la partita va avanti spezzettata dalle tantissime perdite di tempo del Fluminense. Che non ha avuto giocatori ammoniti per questo motivo. Chiede un rigore l’Inter con Nicolò Barella al 67′, su un lancio in profondità per lui c’è il contrasto con Thiago Silva che tocca col braccio. La dinamica è molto simile al (tristemente) famoso rigore dato a Yann Bisseck il 18 maggio con la Lazio, qui l’arbitro fa proseguire e il VAR non richiama. L’ennesimo giallo (ma unico della ripresa) arriva nel finale a Thiago Santos, appena entrato, su un fallo in attacco. Lo rischia pure Barella, gettando via il pallone dopo un intervento irregolare suo (che c’era).