Moviola Inter-Fiorentina: Darmian rigore ma Gatti in Como-Juventus no, perché?

Inter-Fiorentina ha avuto La Penna come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA, PRIMO TEMPO – Federico La Penna e il VAR dimostrano i grossi problemi dell’attuale classe arbitrale, e dei suoi vertici. Al 20′ Fabiano Parisi sgambetta Marcus Thuram, era fallo ma fuori area quindi giusto dare vantaggio. Era anche fuori la palla al momento del cross di Alessandro Bastoni, poi messo in angolo da Rolando Mandragora. L’assistente non può vedere perché coperto, il VAR non può intervenire per protocollo e l’Inter segna dal corner. Dissidi in panchina al 32′, ammoniti i due allenatori Simone Inzaghi e Raffaele Palladino. Da lì, La Penna non ci capisce più nulla. Henrikh Mkhitaryan sbraccia su Mandragora, giallo inevitabile, Amir Richardson arriva in ritardo su Hakan Calhanoglu e cartellino pure per lui.

Moviola Inter-Fiorentina: per l’arbitro La Penna voto 3

MOVIOLA INTER-FIORENTINA, DAL RIGORE IN POI – Al 41′ la partita prende una piega brutta, chiamata compensazione (ossia errore aggiunto a errore). Su cross da destra, colpo di testa di Robin Gosens che schizza sul braccio di Matteo Darmian e finisce fuori. Il difensore dell’Inter sta ritraendo il braccio in marcatura, il pallone è inaspettato. Tanti criteri per renderlo non punibile, invece lunga review e rigore. Che stride con Federico Gatti in Como-Juventus, peraltro scandalosamente giudicato «non punibile» ieri su Open VAR. Qualcuno dovrebbe spiegare. Nel recupero del primo tempo discussione generale: ammoniti Calhanoglu e Parisi. Assegnati due minuti, giocati trenta secondi ma La Penna fischia prima (46:57) con Nicolò Barella che ripartiva: scarsissima personalità. Posizione regolare di Carlos Augusto sul gol di Marko Arnautovic, giusti i successivi gialli (Moise Kean, diffidato, Nicolò Barella e Nicola Zalewski). Al 91′ Piotr Zielinski respinge un cross di Dodò, braccio attaccato al corpo.