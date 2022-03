Moviola Inter-Fiorentina: Chiffi toglie rigore al VAR, dubbi su Dzeko

Inter-Fiorentina ha avuto Daniele Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 5.5. Direzione di gara non certo casalinga. Inizio di partita senza molto da discutere, poi alla mezz’ora Arturo Vidal si mangia l’1-0 in posizione regolare. Primo giallo al 38’, a Nikola Milenkovic che abbatte Lautaro Martinez da dietro (e protesta pure!). Due minuti dopo gol annullato all’Inter: tiro di Denzel Dumfries deviato da Cristiano Biraghi, segna Lautaro Martinez ma è avanti di poco. Non è una giocata quella del difensore della Fiorentina.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA, SECONDO TEMPO – Nulla da segnalare sui gol, regolari. Subito dopo l’1-1 fallo di Riccardo Saponara da dietro su Nicolò Barella e arriva il cartellino giallo. Due minuti dopo gioco pericoloso (evidente) di Gaetano Castrovilli su Lautaro Martinez, l’Inter parte in contropiede e Chiffi ferma il gioco senza dare il vantaggio, sbagliando. Rigore per l’Inter al 64’, o almeno così sembra per qualche secondo. Su pallone vagante Lautaro Martinez va in anticipo (sembra regolare, non col braccio), poi cade a contatto con Lorenzo Venuti. L’arbitro vede fallo di quest’ultimo, che in realtà mette la gamba davanti ed è lui a subirlo. Immediato richiamo del VAR, ci vogliono pochi secondi per cambiare la decisione. A venti minuti dal termine ammonito Danilo D’Ambrosio a fine azione, dopo aver dato il vantaggio: in ritardo su Lucas Torreira. Dubbi di rigore poco dopo, quando Pietro Terracciano esce respingendo il pallone e travolgendo Edin Dzeko che resta a terra. Lo salva che prenda la palla… E all’87’ era retropassaggio (quindi punizione a due in area) di Castrovilli preso da Terracciano.