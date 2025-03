Moviola Inter-Feyenoord: Thuram esagera, Taremi si prende il rigore

Inter-Feyenoord ha avuto Kruzliak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024-2025 e finito 2-1 (andata 2-0). Di seguito la valutazione del fischietto della federazione slovacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FEYENOORD, PRIMO TEMPO – Dà due rigori in campo ma ce n’è… mezzo, e se ne perde uno ossia il più evidente. Al 36′ Hakan Calhanoglu prova a entrare in area, lo ferma al limite Luka Ivanusec con un intervento sul pallone. Da ricordare, perché proprio il turco due minuti dopo tocca da dietro Jakub Moder in area. L’arbitro Ivan Kruzliak è lì davanti ma non vede, lo prende col piede destro sul piede sinistro: il rigore c’è, assegnato al VAR. Poi al 45′ ammonisce Givairo Read per un fallo su Henrikh Mkhitaryan, ma il primo a commetterlo è Gijs Smal e anche qui il VAR corregge. Non può invece correggerlo quando nega un vantaggio all’Inter per dare un fallo di Hugo Bueno (nemmeno ammonito) su Davide Frattesi.



Moviola Inter-Feyenoord: per l’arbitro Kruzliak voto 5

MOVIOLA INTER-FEYENOORD, SECONDO TEMPO – Errore dal basso della difesa del Feyenoord, Mehdi Taremi anticipa Thomas Beelen e cade: l’arbitro dà subito rigore. Sembra netto in diretta, soprattutto per la dinamica, dal replay invece non c’è tantissimo. Decisione del campo confermata, più per l’ingenuità del difensore olandese che per il contatto. Fa quasi peggio Kristjan Asllani al 62′, entrato da neanche due minuti: perde palla a centrocampo e “placca” Moder, giallo palese. Era diffidato, salterà Bayern Monaco-Inter. L’Inter avrebbe un altro rigore, sempre per “fallo” di Beelen stavolta su Thuram, ma il tuffo dell’attaccante francese è palese: nemmeno toccato. Kruzliak fischia subito, richiamato al VAR non solo lo cancella ma dà anche ammonizione per simulazione. E di simulazione, effettivamente, si è trattato.