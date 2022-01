Moviola Inter-Empoli: Sacchi disastro su tutta la linea. ‘Rigore’ allucinante

Inter-Empoli ha avuto Juan Luca Sacchi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022 e finito 3-2 dopo i tempi supplementari (2-2). Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Macerata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, PRIMO TEMPO – Juan Luca Sacchi voto 4. Niente, non è la settimana giusta per gli arbitri al Meazza. Dopo due minuti Simone Romagnoli causa (involontariamente) l’infortunio di Joaquin Correa placcandolo manco fosse rugby: incredibile come non arrivi un giallo palese. Rischia Matias Vecino al 18′ su Filippo Bandinelli, Sacchi sembra voler dare rigore ma poi fa ampio cenno di proseguire. Dal VAR non arriva il richiamo, anche perché le immagini non chiariscono del tutto. Romagnoli ancora impunito al 38′, quando con la mano ferma Roberto Gagliardini lanciato: era da giallo pure qui, manco fallo. Lascia molto correre, spesso sbagliando, ma cambia metro dopo l’intervallo.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, SECONDO TEMPO – Al 54′ primo giallo, a Matias Vecino: giusto. Sulla punizione l’Empoli chiede un tocco di mano in barriera ma non c’è niente. Un minuto dopo ginocchiata di Romagnoli (sempre lui!) ad Alexis Sanchez: niente cartellino, che per il difensore arriva solo al 78′. Sanchez poi mandato in porta da Vecino che anticipa Liam Henderson prendendo il pallone, ma si vede fischiare un fallo misterioso. Il pari dell’Empoli arriva dopo un netto fallo di Leo Stulac che trattiene a lungo Lautaro Martinez, ma la palla la perde Vecino. C’è un lungo check, che evidentemente ritiene si sia concretizzato il vantaggio. Al 72′ assurdo rigore dato all’Empoli su tiro di Nedim Bajrami con carambola su Denzel Dumfries col braccio attaccato al corpo. Non c’è nulla che possa essere ritenuto falloso, Sacchi se lo inventa e per sua fortuna c’è il VAR (si corregge in un secondo al monitor). In gioco Patrick Cutrone sull’autogol di Ionut Radu, al momento del cross di Stulac. Un check all’80’ per un possibile tocco di mano in area, lì dove era stato dato fallo in attacco non si sa per cosa: si prosegue. Chiede timidamente un rigore l’Inter nell’assalto finale, Riccardo Marchizza trattiene Lautaro Martinez ma è troppo poco. Al 94′ segnerebbe Sanchez, ma sono in fuorigioco sia Edin Dzeko (sul rimpallo su Nicolò Barella) sia il cileno (sul colpo di testa del bosniaco respinto da Jacopo Furlan).

MOVIOLA INTER-EMPOLI, TEMPI SUPPLEMENTARI – Per fortuna non c’è nient’altro da discutere nei trenta minuti addizionali. Sacchi di danni ne aveva già fatti tanti entro il 90’…