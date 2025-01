Moviola Inter-Empoli: Feliciani si perde un rigore e tanti altri falli

Inter-Empoli ha avuto Feliciani come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventunesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Teramo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, PRIMO TEMPO – Diverse incertezze, soprattutto prima del 45′, in cui sceglie di non decidere e lascia la partita nel caos. Come all’8′, quando su un cross da destra di Denzel Dumfries c’è un contrasto in area e concede calcio d’angolo. Ma per batterlo ci vogliono due minuti, con altrettanti giocatori a terra. Sono Lautaro Martinez e Ardian Ismajli, perché? Perché il difensore dell’Empoli, in maniera molto scoordinata, alza molto (troppo) la gamba e colpisce l’avversario coi tacchetti sulla tibia destra quando calcia. Era rigore, intervento piuttosto visibile e pericoloso: negato. Al 15′ rimpallo in area su Emmanuel Gyasi, check prima della ripresa del gioco ma non c’è niente. Sospetto invece il controllo di Lautaro Martinez quando prende il palo, in caso di gol si sarebbe verificato possibile mano.

Moviola Inter-Empoli: per l’arbitro Feliciani voto 5



MOVIOLA INTER-EMPOLI, SECONDO TEMPO – Non ci sono cartellini gialli ai giocatori, l’unico estratto da Feliciani è per l’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa. Lo prende al 62′, proteste dopo un contrasto tra Federico Dimarco e Jacopo Fazzini in cui il numero 32 dell’Inter colpisce pulito il pallone. Sull’angolo che porta al raddoppio Kristjan Asllani fa una battuta a uscire, ma la sua traiettoria non esce dal campo quindi regolare. Sul definitivo 3-1 regolare la posizione di Marko Arnautovic sul filtrante di Nicolò Barella. A tenerlo in gioco è sempre il solito Ismajli, di mezzo metro. E Marcus Thuram è ovviamente dietro la linea del pallone (oltre che del difensore avversario) sull’assist del compagno. I quattro minuti di recupero sono fin troppi.