Moviola Inter-Como: Giua si perde dei cartellini e fa un doppio errore

Inter-Como ha avuto Giua come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Olbia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-COMO, PRIMO TEMPO – Qualche errore di troppo in una partita che invece non aveva particolari situazioni. Cinque minuti e, dopo un tiro di Edoardo Goldaniga respinto da Alessandro Bastoni, fischia un precedente fallo di Gabriel Strefezza su Carlos Augusto: discutibile. Al 21′, su angolo per l’Inter, contrasto tra Carlos Augusto e Alberto Dossena con tocco di mano ma del primo. Tre minuti più tardi primo giallo, a Yann Bisseck che ferma Andrea Belotti, ma doveva dare il vantaggio con Lucas Da Cunha in posizione interessante. Manca una netta punizione per l’Inter al limite, per un chiaro fallo di mano di Nico Paz che stoppa il pallone.

Moviola Inter-Como: per l’arbitro Giua voto 5

MOVIOLA INTER-COMO, SECONDO TEMPO – Al 57′ Marc-Oliver Kempf mura involontariamente in caduta un tiro di Nicolò Barella, perché spinto fallosamente da Lautaro Martinez. Peraltro l’azione nasce da un fuorigioco di Marcus Thuram. Cinque minuti dopo proprio Kempf cade in area, ma non c’è nulla nel contrasto con Nicolò Barella. Un minuto dopo fallo di Alieu Fadera su Denzel Dumfries e il giallo va all’allenatore del Como, perché Cesc Fàbregas protesta a lungo. Fuorigioco di Lautaro Martinez sul tiro di Federico Dimarco al 68′, non vale quello che sarebbe stato un 2-0 casuale. Passa un minuto e Ben Lhassine Kone fa un fallo evidente su Mkhitaryan, assegnato corner: doppio errore, era punizione e l’ultimo tocco era del giocatore dell’Inter (netto). Lautaro Martinez al 76′ chiede il rosso di Dossena, ma sembra accentuare lui la caduta. Nel finale graziati dal giallo Piotr Zielinski e proprio Lautaro Martinez, lo prende Luca Mazzitelli (giusto).