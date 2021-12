Moviola Inter-Cagliari: Marchetti bene su rigore, cartellini e altro

Inter-Cagliari ha avuto Matteo Marchetti come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-CAGLIARI, PRIMO TEMPO – Matteo Marchetti voto 7. Il suo esordio al Meazza è praticamente privo di errori. Al 28′ timide proteste del Cagliari, ancora sullo 0-0, dopo una girata di Joao Pedro con rimpallo su Denzel Dumfries e Milan Skriniar: nulla che possa far pensare a un rigore. Il primo ammonito è Lautaro Martinez, al 33′ per una scivolata su Dalbert Henrique. Quattro minuti dopo l’attaccante dell’Inter prova l’acrobazia e colpisce Raoul Bellanova, chiede il secondo giallo Martin Caceres ma il fallo non è ad altezza testa o comunque pericoloso: avesse colpito più in alto l’avversario sì che sarebbe stato da ammonire. Netto il rigore, per fallo su Alessio Cragno su Denzel Dumfries, e giusto il giallo visto che prova a prendere il pallone. Sulla sua parata va sulla respinta Hakan Calhanoglu che sbaglia: avesse segnato il VAR avrebbe dovuto annullare perché era entrato prima del tiro.

MOVIOLA INTER-CAGLIARI, SECONDO TEMPO – È in gioco Lautaro Martinez quando firma il 4-0, lo tiene in posizione regolare Charalampos Lykogiannis che sbaglia la linea difensiva. Il controllo del Toro è con la spalla, c’è un check più lungo del solito senza però negargli la doppietta. Giusto ammonire Alessandro Deiola, quando trattiene Alessandro Bastoni che era andato via a centrocampo. Tre minuti più tardi (79′) Alexis Sanchez gli crossa addosso e chiede rigore, il centrocampista ospite ha le mani dietro la schiena ed è indiscutibile. La partita non più contesa da tempo fa sì che non ci sia del recupero alla fine, una scelta quanto mai doverosa.