Moviola Inter-Cagliari: gol 1-1 viziato da fallo. Manganiello show

Inter-Cagliari ha avuto Gianluca Manganiello come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la ventunesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 1-1, con la valutazione del fischietto della sezione di Pinerolo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.



MOVIOLA INTER-CAGLIARI – Gianluca Manganiello voto 3. Ancora una volta arbitra l’Inter e fa danni. Dopo sei minuti Alessandro Bastoni sbaglia un tocco, ma recupera prendendo la palla in pieno e non Giovanni Simeone. Al 14’ gol annullato per fuorigioco di Nicolò Barella, partito oltre sul lancio di Bastoni. Quello che segna Lautaro Martinez al 29’ viene convalidato dopo un minuto buono di check VAR, fra le proteste del Cagliari con Rolando Maran ammonito. L’argentino usa un minimo le mani su Sebastian Walukiewicz, nulla di particolarmente falloso: di certo il VAR non può intervenire. Nel recupero del primo tempo ammonito Romelu Lukaku per un’entrata in ritardo su Luca Pellegrini: giusto. Ripresa di Inter-Cagliari con un rigore chiesto da Ashley Young, affrontato da Christian Oliva: Manganiello lascia proseguire. Al 72’ chiede un rigore il Cagliari, ma Stefan de Vrij non commette fallo di mano sul tentativo di palleggio di Simeone. L’episodio da moviola chiave è l’1-1: Joao Pedro contrasta Diego Godin con la gamba alta, da lì nasce il recupero palla che porta Radja Nainggolan a segnare. Se c’è un contatto è fallo, altrimenti è gioco pericoloso: di certo è una giocata irregolare, mistero su come il VAR (Luca Banti) non sia intervenuto. Nel quarto minuto di recupero Lautaro Martinez perde la testa dopo un fallo non fischiato, protesta in maniera plateale e prende in rapida successione giallo e rosso diretto. Sull’espulsione nulla da dire, sulla valutazione dei contatti molto. Fischia la fine diciannove secondi oltre il 94’, nonostante si sia perso molto più tempo. Un disastro, ancora.