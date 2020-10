Moviola Inter-Borussia Monchengladbach: VAR due volte letale con Vidal

Inter-Borussia Monchengladbach ha avuto Bjorn Kuipers come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione olandese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BORUSSIA MONCHENGLADBACH – Bjorn Kuipers voto 6. Le situazioni principali sono compito del tristemente famoso Danny Makkelie al VAR, ossia l’arbitro della finale di Europa League col Siviglia. Dopo dieci minuti Danilo D’Ambrosio ai limiti del giallo su Marcus Thuram: ammonizione risparmiata, ma arriva inevitabilmente al 17′ su Alassane Pléa. Chiede timidamente un rigore Christian Eriksen al 39′, ma non c’è nulla nel contrasto con Florian Neuhaus appena dentro l’area. Il gol del vantaggio dell’Inter, al 49′, è regolare: D’Ambrosio crossa col pallone ancora in gioco. Cinque minuti dopo netto fallo di Ramy Bensebaini su Matteo Darmian, sarebbe punizione dal limite invece nulla. All’ora di gioco è invece netto il rigore per il Borussia Monchengladbach, che Kuipers all’inizio non vede (probabilmente coperto): Arturo Vidal aggancia Thuram, lo segnala il VAR. Sul palo di Lautaro Martinez la palla poi sbatte sul braccio di Christoph Kramer, ma è attaccato al braccio: niente rigore. Due minuti dopo (84′) segnano i tedeschi con Jonas Hofmann, in posizione sospetta. Ci vuole un’infinità, circa duecento secondi, per valutare il tocco di Plea successivo al lancio, poi purtroppo il gol è convalidato. Nessuna immagine dà la certezza che non sia fuorigioco: bisogna fidarsi. Ultimo episodio da moviola di Inter-Borussia Monchengladbach al 90′, col tap-in di Romelu Lukaku in posizione regolare su sponda di Alessandro Bastoni per il 2-2.