Moviola Inter-Barcellona: il VAR fa giustizia sugli errori di Marciniak ma perde lo sputo

Inter-Barcellona ha avuto Marciniak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2024-2025 e finito 4-3 dopo i tempi supplementari (3-3, andata 3-3). Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BARCELLONA, PRIMO TEMPO – Sbaglia tantissimo ed è uno spot per il VAR, che ha corretto molti dei suoi orrori. Al 21′ regolari le posizioni di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez sul primo gol dell’Inter. Poco dopo il Barcellona chiede un rigore, ma sul rimpallo Francesco Acerbi tocca di certo col petto e non può essere punibile anche prendendola poi col braccio. Giallo al 36′ a Hakan Calhanoglu, a fine azione dopo un fallo di Dani Olmo. Che non è netto quanto quello di Pau Cubarsì su Lautaro Martinez, che vale il rigore del 2-0. Ma nonostante ciò per segnalarlo servono due minuti di check al VAR, su un intervento nettamente sull’avversario senza mai prendere palla. E dopo il gol la sensazione è che Inigo Martinez abbia sputato verso Acerbi.

Moviola Inter-Barcellona: per l’arbitro Marciniak voto 3

MOVIOLA INTER-BARCELLONA, SECONDO TEMPO – Proprio Inigo Martinez al 51′ falcia Marcus Thuram e si prende il giallo, ma doveva essere espulso prima (e il VAR se l’è perso). Al 69′ Szymon Marciniak dà rigore al Barcellona, su leggerezza di Henrikh Mkhitaryan che fa fallo sull’indemoniato Lamine Yamal. Ma stavolta i pochi centimetri sono a favore dell’armeno: è di un nulla fuori area, il VAR corregge la decisione. Mentre è regolare il gol del 2-3 all’87’, sul tiro di Raphinha il fuorigioco di Ferran Torres non può essere attivo perché non influenza nessuno. Poi non c’è nessun fallo di Denzel Dumfries su Gerard Martin in avvio di azione del 3-3. Dopo la rete ammoniti Acerbi per essersi tolto la maglia sul gol, Hansi Flick e Pau Victor dalla panchina per proteste.

MOVIOLA INTER-BARCELLONA, TEMPI SUPPLEMENTARI – Al 105′ Ronald Araujo va duro su Thuram, manca il giallo. Dà tre minuti di recupero e fischia al secondo, peccato che Nicolò Barella in quel momento stesse andando in porta: errore pesante. Nel secondo mini-tempo sull’occasione di Robert Lewandowski (colpo di testa alto nell’area piccola) ci sarebbe un fallo netto di Pau Victor su Yann Sommer. Inspiegabili i due minuti di recupero finali.