Moviola Inter-Atalanta: tutto giusto sul primo e il quarto gol

Inter-Atalanta ha avuto Marchetti come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2024-2025 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, PRIMO TEMPO – Per Matteo Marchetti non ci sono tantissimi problemi, più che altro sono gli assistenti a dover avere un lavoro extra. Come in occasione del vantaggio dell’Inter quando Benjamin Pavard è OK sul filtrante e anche Marcus Thuram (tenuto in gioco da Berat Djimsiti, che fa autogol). Corretto anche assegnare all’Inter la rimessa laterale che porta al 2-0, con Thuram bravo a pressare e indurre Marten de Roon all’errore. Al 29′ posizione dubbia di Thuram, quando poi prende il palo lanciato da un filtrante di Nicolò Barella. Proprio con Barella al 38′ segnalato un fallo di mano di Mateo Retegui, ma si poteva far proseguire (nel rimpallo è forse il centrocampista a toccarla accidentalmente). Primo ammonito Marten de Roon al 45′: blocca Thuram.

Moviola Inter-Atalanta: per l’arbitro Marchetti voto 6



MOVIOLA INTER-ATALANTA, SECONDO TEMPO – Giallo anche per Retegui al 53′, che va da dietro su Francesco Acerbi. Forse però aveva toccato prima il pallone dell’avversario. Tutto buono sull’azione che porta al 4-0, sia su Hakan Calhanoglu all’inizio sia su Henrikh Mkhitaryan che fa l’assist per Thuram. Al 74′ chiede un rigore l’Atalanta, ma sul cross di Marco Brescianini l’opposizione di Pavard è con il braccio attaccato al corpo. C’è un gol annullato in chiusura all’Inter, a Federico Dimarco all’82’: è avanti con mezza figura al momento del tiro di Davide Frattesi. Che, in precedenza, era partito in posizione regolare sul lancio. Era invece buono Marko Arnautovic quando nel finale si divora il 5-0 da due passi. Evitabili i quattro minuti di recupero.