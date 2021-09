Moviola Inter-Atalanta: Maresca capisce poco, il VAR lo salva. Troppi gialli

Inter-Atalanta ha avuto Fabio Maresca come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2021-2022 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 5. Va spesso in difficoltà e non tiene la partita in mano nonostante nove ammoniti, un’infinità. Il primo al 4′, per un pestone di Ruslan Malinovskyi a Matteo Darmian. Un minuto dopo Nicolò Barella crossa per Lautaro Martinez che segna l’1-0, l’argentino è in posizione regolare sul cross. Al 12′ Alessandro Bastoni trattiene Matteo Pessina ed è giallo pure per lui, al 19′ ammoniti José Luis Palomino per intervento da dietro su Edin Dzeko e Duvan Zapata per proteste in barriera prima della battuta della punizione. È regolare il secondo gol dell’Atalanta, con Rafael Toloi tenuto in gioco da Milan Skriniar. Vede il giallo pure Hakan Calhanoglu, ma in realtà è lui a subire un pestone da Remo Freuler.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, SECONDO TEMPO – Maresca regala una punizione all’Atalanta, inventandosi un fallo di mano di Skriniar che in realtà ha il braccio attaccato al corpo. C’è pure un check per valutare un eventuale rigore, ma è fuori area: dalla battuta arriva il palo di Malinovskyi. Regolare il pari dell’Inter, con Dzeko in gioco sul tiro di Federico Dimarco. Chiesto poi un rigore, ma Robin Gosens respinge di ginocchio dopo un tiro-cross di Denzel Dumfries parato da Juan Musso. Il fallo, di mano, colossale è di Merih Demiral all’83’, che anticipa Dzeko. Maresca non dà nulla e attende il VAR, che non lo manda nemmeno al monitor: evidentemente aveva ritenuto l’avesse presa di testa il bosniaco. Poi gol annullato all’88’ a Roberto Piccoli, perché Samir Handanovic aveva rinviato (malissimo) a inizio azione col pallone già fuori: il VAR, esemplare, dopo due minuti salva il portiere e la sua ennesima oscenità.