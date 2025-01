Moviola Inter-Atalanta: 1-0 buono! La spiegazione sul gol annullato

Inter-Atalanta ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per le semifinali della Supercoppa Italiana 2024-2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, PRIMO TEMPO – Protagonisti principali sono assistenti e VAR, visto cosa succede nella ripresa. Ma c’è qualcosa da dire anche sull’arbitro. Al 10′ punizione di Hakan Calhanoglu, girata di Lautaro Martinez e miracolo di Marco Carnesecchi: la posizione era regolare. Sull’occasione per l’Atalanta fallita da Giorgio Scalvini era in fuorigioco, ma a servirgli il pallone è Alessandro Bastoni e ovviamente lo rende regolare. Primo giallo al 28′ proprio per Scalvini, che entra in ritardo su Nicolò Barella. L’episodio più discusso del primo tempo arriva in coda, quando Lautaro Martinez (in gioco) serve Denzel Dumfries che cade a confronto con Matteo Ruggeri. Il tocco di quest’ultimo c’è, poteva starci il rigore per l’Inter: il VAR non interviene.

Moviola Inter-Atalanta: per l’arbitro Chiffi voto 5,5

MOVIOLA INTER-ATALANTA, SECONDO TEMPO – C’è tanto da dire sul primo gol, quello che sblocca il risultato. C’è un contrasto fra Dumfries e Scalvini prima che l’olandese segni in rovesciata, l’avversario cade e chiede un fallo. Dalle immagini non sembra esserci nulla di particolare, ma c’è da valutare la posizione di Stefan de Vrij. Lui è in fuorigioco al momento del tiro, solo che si sposta prima della battuta e quindi non impatta la linea di visuale di Carnesecchi, che vede partire la conclusione: posizione non attiva, gol buono. Al 72′ invece è irregolare il 2-1 dell’Atalanta, perché sulla serie di rimpalli Charles De Ketelaere mura il primo tiro di Éderson di poco davanti a tutti. Ci vogliono quasi tre minuti, poi rete annullata. Nel finale altro giallo, Carlos Augusto che interviene con troppa irruenza su Marco Palestra.