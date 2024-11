Moviola Inter-Arsenal: Kovacs sbaglia tutto tranne il rigore decisivo

Inter-Arsenal ha avuto Kovacs come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione rumena, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ARSENAL, PRIMO TEMPO – Incomprensibile il suo metro di giudizio, per tutta la partita. Primi gialli al 15′ per Lautaro Martinez e Gabriel Magalhaes prima di un corner e sul nulla, col capitano dell’Inter peraltro spinto dall’avversario (prima della battuta) e punito. Rischia tantissimo invece Yann Sommer al 29′, uscendo di pugno e prendendo sì il pallone ma anche Merino. Dato calcio d’angolo, il rigore per l’Arsenal non sarebbe stato uno scandalo. Su un corner assurdo dato ai Gunners (netto ultimo tocco di William Saliba) Hakan Calhanoglu getta il pallone via con stizza: richiamato. Netto il rigore, mano di Merino su deviazione di Mehdi Taremi (e sulla punizione poteva starci un giallo a William Saliba per il fallo).



Moviola Inter-Arsenal: per l’arbitro Kovacs voto 4,5

MOVIOLA INTER-ARSENAL, SECONDO TEMPO – Graziato dall’ammonizione Ben White, per un pestone su Piotr Zielinski. Salvataggio sulla linea di Denzel Dumfries al 58′, su deviazione da corner di Gabriel: non ci sono dubbi che sia in campo. Particolarità al 63′: ammonito Mikel Arteta per… aver toccato il pallone mentre era ancora in gioco. Passano cinque minuti, fallo netto di Gabriel Jesus su Nicolò Barella che cadendo tocca la palla di mano: gli viene dato contro (follia), nasce una discussione (con pochissimo) e vengono ammoniti entrambi (eccessivo). Peraltro sull’azione seguente proprio Gabriel Jesus affronta Calhanoglu a palla già scaricata e rischia grosso (si prosegue, nemmeno fallo). Recupero: dà cinque minuti, si riparte a 92:43 dopo lo scontro Havertz-Bisseck e fischia a 97:58. Ennesima pignoleria evitabile di una direzione di gara scadente.