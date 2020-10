Moviola Genoa-Inter: tutto tranquillo per Massa, ma un dubbio su Lukaku

Genoa-Inter ha avuto Davide Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quinta giornata di Serie A 2020-2021 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA GENOA-INTER – Davide Massa voto 6.5. Poco da segnalare a livello di episodi e quando un arbitro non si fa notare è sempre un buon segnale. L’unica vera discussione avviene al 28′: cross di Ivan Perisic a sinistra, Romelu Lukaku sembra prendere posizione a centro area e Mattia Bani lo sposta. Massa fa proseguire, il VAR non interviene ma il difensore del Genoa si prende qualche rischio. Prima ammonizione per Lautaro Martinez, che entra in ritardo cercando di concludere ma prende l’avversario. Al 69′ bella palla di Matteo Darmian per Lukaku, che segna ma è in fuorigioco: segnalato a fine azione, giusto. Una curiosità legata allo 0-2: Massa fa ribattere l’angolo che porta al raddoppio. Il motivo? Danilo D’Ambrosio, che poi segna, era in campo con una bottiglia d’acqua per bere e non gli è stato permesso. L’Inter, quindi, deve ringraziare la… bottiglietta per lo 0-2, che arriva in posizione regolare sulla sponda di Andrea Ranocchia. Ultimo episodio da moviola di Genoa-Inter un cross di Goran Pandev al 90′, che D’Ambrosio respinge col corpo: braccia dietro la schiena, nulla da discutere.