Moviola Genoa-Inter: gol di Lukaku buono, Gagliardini giallo pesante

Condividi questo articolo

Genoa-Inter ha avuto Davide Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA GENOA-INTER – Davide Massa voto 6.5. Il Genoa è una delle squadre più osservate della Serie A, visto il record di rigori (sedici), ma stavolta non succede nulla. Dopo un quarto d’ora Domenico Criscito trattiene Victor Moses che gli stava scappando via: giallo plateale. Al 25′ contrasto in area fra Andrea Pinamonti e Roberto Gagliardini, il tocco di mano certo è del primo (non sanzionato, ma tanto l’azione sfuma). Regolare il gol del vantaggio dell’Inter: sul cross di Cristiano Biraghi c’è una caduta di Cristian Zapata, solo toccato sulla schiena da Romelu Lukaku. Dalle immagini si nota il difensore del Genoa che perde il tempo e l’uomo, una volta superato prova a sfruttare il contatto e crolla ma quanto fatto dal belga non può procurare quella caduta. A un minuto da fine primo tempo ammonito Gagliardini: era diffidato, salterà il Napoli. Ripresa di Genoa-Inter senza particolari episodi, chiede timidamente un rigore Andrea Favilli al 62′ ma Andrea Ranocchia entra regolarmente sul pallone. Quest’ultimo, a un quarto d’ora dalla fine, viene ammonito per un fallo su Goran Pandev: riguardando l’intervento in scivolata alla moviola, da inquadratura bassa, sembra però corretto.