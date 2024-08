Moviola Genoa-Inter: Bisseck, cosa volevi fare? Senza VAR ingestibile

Genoa-Inter ha avuto Felicianicome arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Teramo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA GENOA-INTER, PRIMO TEMPO – Senza il VAR questa partita sarebbe stata un disastro, con un’infinità di errori, e questo spiega quanto la tecnologia serva. Prima ammonizione al 16′, con Henrikh Mkhitaryan che perde palla e subisce tunnel da Milan Badelj prima di fare fallo. Sul primo gol del Genoa regolari le posizioni sia di Mattia Bani che colpisce di testa sia di Alessandro Vogliacco che segna. Al 36′ ci sarebbe un rigore per l’Inter, segnalato fallo di Badelj su Marcus Thuram. Ma in realtà è quest’ultimo che calcia l’avversario, giusto intervenire e revocarlo perché il fallo è suo e pure abbastanza evidente.

Moviola Genoa-Inter: per l’arbitro Feliciani voto 6

MOVIOLA GENOA-INTER, SECONDO TEMPO – È in fuorigioco Matteo Darmian al 52′, quando liberato sulla destra crossa sul secondo palo e Federico Dimarco segna. Gol annullato e non si può dire niente, anche se Simone Inzaghi protesta (senza motivo) e viene ammonito. Stessa sanzione per l’altro allenatore, Alberto Gilardino, che si lamenta dopo un fallo di Johan Vasquez su Nicolò Barella. Giallo anche a Pierluigi Gollini, per perdita di tempo. Ci vogliono tre minuti per convalidare il gol del momentaneo 1-2, con Thuram che se l’era visto invalidare dall’assistente. La sua posizione sull’assist di Davide Frattesi è però regolare, lo tiene in gioco Koni De Winter col piede. Nel secondo dei sei minuti di recupero (poi diventati nove) la follia di Yann Bisseck che causa il rigore. Lo assegna il VAR ed è sacrosanto, perché va in maniera insensata col braccio altissimo anziché di testa (e la tocca col braccio).