Moviola Fiorentina-Inter: quarto gol annullato in quattro giorni

Fiorentina-Inter ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA FIORENTINA-INTER, PRIMO TEMPO – Aveva gestito bene la situazione dello stop per il malore di Edoardo Bove, viene confermato come spesso succede nei recuperi. Alla mezz’ora gol annullato (al VAR) all’Inter: era evidente la posizione irregolare di Carlos Augusto sul cross di Alessandro Bastoni. La particolarità è che si tratta della quarta rete annullata in altrettanti giorni, dopo le tre nel derby. Giusto non dare il giallo a Pietro Comuzzo quando al 39′ entra nettamente in scivolata addosso a Marcus Thuram, che non andava verso la porta ma verso la linea di fondo. Tre minuti di recupero che diventano quattro per una delle tante perdite di tempo di David de Gea (poteva essere ammonito).

Moviola Fiorentina-Inter: per l’arbitro Doveri voto 6

MOVIOLA FIORENTINA-INTER, SECONDO TEMPO – Dopo il gol del vantaggio della Fiorentina ci vuole un po’ per riprendere il gioco. Quando sta per succedere, Moise Kean più volte entra in anticipo nella metà campo avversaria prima della battuta e Daniele Doveri lo redarguisce, segnalando (come in chiusura di primo tempo) che avrebbe allungato il recupero di un minuto per l’episodio. Al 64′ graziato Rolando Mandragora da un evidente cartellino giallo, fallo su Davide Frattesi che aveva già abbondantemente scaricato il pallone. Regolare il recupero palla di Amir Richardson su un troppo molle Hakan Calhanoglu, in occasione dell’avvio dell’azione del raddoppio. Con Kean che esulta togliendosi la maglia: inevitabilmente ammonito, l’unico di tutta la partita. Non c’è molto da dire sul finale, se non che per l’esultanza e i cambi dopo il 3-0 i minuti di recupero da sei segnalati si prolungano a sette (ininfluenti).