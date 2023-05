Moviola Fiorentina-Inter: Irrati bravissimo! Solo mezzo dubbio

Fiorentina-Inter ha avuto Irrati come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la finale di Coppa Italia 2022-2023 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pistoia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA FIORENTINA-INTER, PRIMO TEMPO – Massimiliano Irrati voto 7.5. C’erano state polemiche per la designazione, essendo nato a Firenze, ma è stato bravissimo. Tutto buono sul gol della Fiorentina, con Nicolas Gonzalez tenuto da Alessandro Bastoni sull’assist di Jonathan Ikoné. L’unico mezzo dubbio è al 23’, quando Edin Dzeko protesta per un retropassaggio di Gaetano Castrovilli preso da Pietro Terracciano con le mani. Un minuto dopo il portiere della Fiorentina tocca Dzeko quando quest’ultimo ha già calciato (sbagliando l’1-1 tirando alto), ma non può mai essere rigore. È invece regolarissima la posizione di Lautaro Martinez sull’assist di Hakan Calhanoglu per il gol dell’1-1, con Nikola Milenkovic che sbaglia la linea di due metri.

MOVIOLA FIORENTINA-INTER, SECONDO TEMPO – Il primo cartellino della partita è al 53’ per Alessandro Bastoni, che ferma Gonzalez. Questo – ovviamente – gli costa il cambio cinque minuti dopo. Parità delle ammonizioni ristabilita pochi secondi più tardi, quando Lucas Martinez Quarta arriva in ritardo su Dzeko e lo prende a palla già scaricata. Il cartellino lo mostra, giustamente, a fine azione perché stava attaccando l’Inter. Chiede un rigore la Fiorentina, più dalla panchina che in campo, ma al 72’ su una sponda in area cade Riccardo Sottil senza che Denzel Dumfries abbia fatto qualcosa. Rischia Samir Handanovic al 78’, con una presa molto discutibile, ma Arthur Cabral lo tocca con il braccio quasi sulla linea di porta e il fallo è automatico. Terzo e ultimo giallo al 90’, Robin Gosens lo procura facendosi far fallo da Gonzalez. Poi cinque minuti di recupero senza più molto altro da dire.