Moviola Empoli-Inter, voto 6 per Marchetti: coadiuvato dal VAR

Empoli-Inter ha avuto Matteo Marchetti come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024-2025 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del direttore di gara, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA EMPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Un primo tempo decisamente complicato per Matteo Marchetti, che deve fare affidamento per due volte al VAR in occasione di due importantissimi episodi. Il primo al minuto 20, quando Matteo Darmian – su assist di Lautaro Martinez – trova il gol del momentaneo 0-1. Una rete che è però viziata da un controllo involontario di braccio, a causa del quale il direttore di gara decide di annullare e di riportare, dunque, il risultato sullo 0-0. Il secondo episodio arriva al 29′: Goglichidze entra malissimo sullo stinco di Marcus Thuram. Inizialmente Marchetti estrae solo il cartellino giallo, per poi riguardare l’azione dopo il richiamo della sala VAR e tornare sui suoi passi, estraendo un sacrosanto cartellino rosso. Al 39′, poi, cartellino giallo per Cacace dopo un fallo a centrocampo: decisione giusta.

Moviola Empoli-Inter: per l’arbitro Marchetti voto 6



MOVIOLA EMPOLI-INTER, SECONDO TEMPO – Nella ripresa, la partita per Matteo Marchetti è sicuramente meno complicata. Pochi gli episodi. Al 50′ Matteo Darmian tiene palla in campo su un cross dalla sinistra e appoggia per Davide Frattesi che sblocca il risultato: sfera nettamente in campo sul salvataggio dell’esterno destro e gol quindi totalmente regolare. Al 61′ cartellino giallo per Alessandro Bastoni, che fa un fallo tattico su Fazzini impedendone la ripartenza, giusta l’ammonizione. Per il resto tutto regolare sui due gol di Davide Frattesi (0-2 al 67′) e Lautaro Martinez (0-3 al 79′). Una sufficienza per il direttore di gara, che gestisce bene ma che necessita fin troppo dell’aiuto del VAR, specialmente perdendosi “in diretta” il grave fallo da rosso di Goglichidze.