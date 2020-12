Moviola Borussia Monchengladbach-Inter: Makkelie non fa il fenomeno! 3-3, la spiegazione

Borussia Monchengladbach-Inter moviola

Borussia Monchengladbach-Inter ha avuto Danny Makkelie come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quinta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 e finito 2-3. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione olandese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BORUSSIA MONCHENGLADBACH-INTER, PRIMO TEMPO – Danny Makkelie voto 6.5. Finalmente l’Inter riesce a scacciare la serie di precedenti orrendi e discussi con lui. Dopo nove minuti prima ammonizione, a Lars Stindl che trattiene Nicolò Barella interrompendo un promettente contropiede. Al 20′ contrasto fra Lautaro Martinez e Florian Neuhaus: cadono entrambi, fallo del primo e giallo. Il provvedimento è per l’intervento, non per la simulazione: non si riparte con punizione di seconda. Manca invece il cartellino a Christoph Kramer, che entra male con la gamba destra sul ginocchio di Lautaro Martinez, poco prima medicato per un problema proprio in quella zona. Al 44′ Stindl, già ammonito, rischia un po’ tuffandosi in area con Alessandro Bastoni: non c’è niente.

MOVIOLA BORUSSIA MONCHENGLADBACH-INTER, SECONDO TEMPO – C’è un tocco di mano di Stefan Lainer al 52′, su tiro di Romelu Lukaku, ma troppo poco per essere fallo. Regolare l’1-2: Roberto Gagliardini recupera palla senza commettere fallo su Marcus Thuram, che poi si tuffa a contatto (minimo) con Marcelo Brozovic, e non è la prima volta. Giudicato buono anche il 2-3, con Alassane Pléa in linea sull’assist. Quest’ultimo pareggia all’83’, ma c’è un fuorigioco di Breel-Donald Embolo attivo. Il VAR certifica la posizione irregolare e richiama Makkelie al monitor per giudicare (corretto, da protocollo). L’attaccante del Borussia Monchengladbach, col suo movimento per spostarsi (e il pallone che passa esterno), fa un’evidente azione che impatta sulla possibilità di Samir Handanovic di tentare la parata: fuorigioco attivo, giusto annullare. Ammoniti per proteste i due allenatori. Borussia Monchengladbach-Inter finisce al 96′.