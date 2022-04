Moviola Bologna-Inter: sul 2-1 Radu poteva salvarsi ‘in corner’. Pari viziato

Bologna-Inter ha avuto Daniele Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il recupero della ventesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 5.5. Doveroso segnalarlo subito: l’arbitro non ha per niente influito sul risultato, pur non essendo stato certo perfetto. Il gol dell’Inter di Ivan Perisic non ha nulla da discutere, va ricordato come non esista il fuorigioco sulla rimessa laterale. C’è un check invece sul pareggio di Marko Arnautovic, e qui qualcosa in più si potrebbe dire. A inizio azione fa fallo Roberto Soriano su Ivan Perisic, poi si prosegue e il Bologna segna. Dare punizione in tempo reale sarebbe stato giusto, col VAR un po’ forzato. Ne fa le spese Simone Inzaghi ammonito poco dopo. Manca un giallo ad Adama Soumaoro, fallo in netto ritardo su Hakan Calhanoglu dove arriva il vantaggio.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, SECONDO TEMPO – I cartellini iniziano ad arrivare al 55′, per Arnautovic e Nicolò Barella che litigano in campo. Tutto nasce da un fallo del primo su Federico Dimarco, evitabile. Cinque minuti dopo cade in area Denzel Dumfries a contrasto con Lorenzo De Silvestri, troppo poco per dare rigore. Folle ammonire proprio Dumfries al 70′, su una clamorosa sceneggiata di Arthur Theate mai colpito in faccia su una scivolata congiunta. Poco dopo espulso Claudio Spicciariello, preparatore atletico dell’Inter, per proteste. Al 79′ arriva il giallo a Calhanoglu (diffidato), per fallo su Theate: stessa casistica di Soumaoro, metro di giudizio diverso. Il gol del 2-1 è disarmante, ma Ionut Andrei Radu poteva salvarsi. Liscia il pallone, non si può segnare direttamente da rimessa laterale: senza il tocco di Nicola Sansone si sarebbe ripartiti da corner.