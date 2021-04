Moviola Bologna-Inter: Giacomelli tanti gialli ma ne risparmia un secondo

Bologna-Inter ha avuto Piero Giacomelli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Trieste, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, PRIMO TEMPO – Piero Giacomelli voto 6. Ben otto ammoniti e finale infuocato, nonostante la partita non sia cattiva. Dopo tre minuti Musa Barrow crolla in area sentendosi appena toccato sulla schiena da Andrea Ranocchia, ma non c’è niente. L’azione che porta al gol dell’Inter inizia con un fallaccio di Adama Soumaoro a centrocampo su Lautaro Martinez, giusto il giallo dopo la rete. Tre minuti di recupero, tanti, soprattutto per l’infortunio di Takehiro Tomiyasu.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, SECONDO TEMPO – Cominciano a fioccare i gialli, e ce ne poteva stare uno per Nicola Sansone che entra in scivolata su Romelu Lukaku in netto ritardo (52′). Un minuto più tardi l’ammonizione la prende Andrea Ranocchia, che trattiene Barrow: indiscutibile. Poco dopo Danilo Larangeira anticipa Lautaro Martinez col braccio, fa proseguire ma il fallo di mano c’era eccome. Così come c’è quello di Mattias Svanberg al 73′ su cross di Alexis Sanchez, fuori area di mezzo metro circa. Nel finale aumentano i cartellini, a Musa Juwara va bene sia solo giallo quando falcia da dietro Sanchez senza possibilità di prendere il pallone. Giusti quelli in contemporanea a Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni all’86’, per falli su Riccardo Orsolini e Barrow: curiosamente erano entrambi diffidati. Stessa sorte (ma non era in diffida) per Roberto Gagliardini, che entra in scivolata su Juwara prendendo palla ma anche avversario. Manca il secondo giallo a Lorenzo De Silvestri, in ritardo su Nicolò Barella (che reagisce stizzito e rischia): nemmeno fallo. Tre minuti di recupero aumentati per un cambio, e fa battere l’ultimo corner.