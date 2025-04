Moviola Bologna-Inter, Colombo a senso unico, rimesse battute a caso

Bologna-Inter ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Como, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, PRIMO TEMPO – Arbitraggio decisamente inaccettabile, visto che fischia tutto da una parte. Per dare un esempio, fra i tanti: al 25′ Juan Miranda spinge Matteo Darmian, poi cade su minimo contatto appena entrato nella sua area. Cosa fischia? Punizione per il Bologna. Tre minuti dopo Benjamin Pavard mura un tiro di Thijs Dallinga probabilmente destinato in gol, l’assistente indica rimessa dal fondo ma la deviazione è netta: giusto dare angolo. Nell’altra area cade Lautaro Martinez a contrasto con Remo Freuler, ma non c’è niente. Primo giallo al 39′ per Henrikh Mkhitaryan, ferma Jens Odgaard andato via in posizione centrale: giallo inevitabile. Era diffidato, salterà la Roma.

Moviola Bologna-Inter: per l’arbitro Colombo voto 4,5

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, SECONDO TEMPO – Al 56′ Vincenzo Italiano e Massimiliano Farris hanno qualcosa da ridire l’uno con l’altro fuori dall’area tecnica: rosso per entrambi. Considerato quanto visto bastava anche solo un giallo. Arriva al 58′ a Dan Ndoye, proteste plateali dopo l’ennesimo tuffo (stavolta stranamente non premiato col fallo). Tre minuti dopo invece Alessandro Bastoni sbraccia proprio sullo svizzero sulla fascia, qui il fallo c’è e anche il giallo. Secondo diffidato dell’Inter ammonito. Cartellino pure per Joaquin Correa dalla panchina, dopo un incredibile fallo a favore del Bologna dopo averne ignorato uno più evidente per l’Inter. Al 90′ chiedono un rigore i rossoblù, ma Carlos Augusto respinge col petto. L’azione del gol nasce da una rimessa battuta oltre dieci metri più avanti, non la prima volta: gliel’ha sempre permesso. Ammoniti Riccardo Orsolini per la maglia tolta, Marko Arnautovic e Santiago Castro per un battibecco prima che riprenda il gioco.