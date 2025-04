Moviola Bayern Monaco-Inter: posizioni buonissime sul gol dello 0-1

Bayern Monaco-Inter ha avuto Scharer come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2024-2025 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione svizzera, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BAYERN MONACO-INTER, PRIMO TEMPO – Partita tutto sommato tranquilla, con poche recriminazioni e poco lavoro. Anche se, a dirla tutta, in certi casi appare un po’ casalingo. Dopo sei minuti Michael Olise crolla sul nulla: non c’è niente, in ogni caso era fuori area sulla destra nel contrasto con Alessandro Bastoni. Al 21′ tiro di Hakan Calhanoglu, rimpallo e deviazione di Kim Min-jae ma non col braccio. Primo giallo al 28′, non al primo intervento duro, proprio per Kim che dà un pestone a Lautaro Martinez. Sul gol proprio del Toro da valutare le posizioni di Carlos Augusto e Marcus Thuram: regolari entrambe. Nel minuto di recupero il Bayern Monaco chiede un rigore, ma Matteo Darmian si oppone col petto al cross di Leroy Sané.



Moviola Bayern Monaco-Inter: per l’arbitro Scharer voto 6

MOVIOLA BAYERN MONACO-INTER, SECONDO TEMPO – Giallo, netto, per Lautaro Martinez al 53′ quando ferma una discesa di Olise. E pure per Henrikh Mkhitaryan al 71′, intervento da dietro su Harry Kane che ormai l’aveva saltato. Quando pareggia il Bayern Monaco c’è da rivedere un minimo l’azione, ma senza che possa esserci qualcosa da discutere: regolarissima la posizione di Konrad Laimer, autore dell’assist. E lo stesso si può dire sul gol vittoria dell’Inter, con giocata perfetta sul buco della difesa di casa. Davide Frattesi segna e si toglie la maglia, il giallo è automatico. Nel recupero, quattro minuti allungati a cinque, intervento duro di Nicola Zalewski su Sacha Boey e ammonizione che arriva col fallo dato dopo aver controllato se si potesse concretizzare il vantaggio.